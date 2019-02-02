Bakan Çavuşoğlu'ndan Denktaş'a taziye mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Serdar Denktaş'a taziyelerini iletti.02 Şubat 2019 Cumartesi 15:22
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın vefatının ardından oğlu Serdar Denktaş'a taziyelerini iletti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın vefatı nedeniyle oğulları ve KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ı arayarak taziyede mesajını iletti.
Çoklu organ yetmezliği ve zatürre nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Denktaş'ın sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.
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