Bakan Çavuşoğlu’ndan çok sert tepki: Utanmaz aymaz...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

(Yunanistan'ın çıplak göçmen fotoğraflarının paylaşması) Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor. Frontex'in Türk karasularında gerçeklemiş gibi koordinatları nasıl değiştirdiği ortaya çıktı. "Biz her şeyi yaparız, bunu Türkiye'nin üzerine atarız" diyorlar ama biz her şeyi ortaya koyarız. Bir haftada 4 tane göçmen daha ölü olarak çıkarıldı. O botların şişlenmesi ve maalesef insanların ölümüyle sonuçlanıyor.

Karnesi çok kabarık olan Yunanistan'ın suç arttıkça Türkiye'ye iftira atması doğaldır. İçişleri Bakanlığımız da gerekli açıklamaları yapıyor. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsıyı bile bekledi, yalanları ortaya çıktı.

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi

Gecikmeli de olsa Ermenistan'ın buna olumlu cevap verdiğini görüyoruz. Sınırlarla birlikte ortak komisyon kararı alındı. Diğer taraftan Dışişleri Bakanlarının barış müzakerelerini başlaması için görevlendirildiler. Kapsamlı bir barış anlaşması Güney Kafkasya'nın huzuru için önemlidir.

"Fransa objektif olamıyor"

Fransa ve Macron maalesef objektif olamıyorlar. Objektij olamayınca dürüst de olamıyorsun. Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev, Macron'un teklifini kabul etti. Prag'da 4'lü toplantı gerçekleştirdiler. Bu toplantıda Azerbaycan'a baskı yapmak istemişler. Sizin karşınızda eski Türk toprakları yok.

Biz Azerbaycan ile birlikte normalleşme konusunda samimiyiz. Böylelikle Güney Kafkasya'yı barış ve istikrar bölgesi yapabiliriz.