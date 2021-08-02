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Gündem Bakan Çavuşoğlu'ndan CHP'li Muhittin Böcek'e cevap!
Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan CHP'li Muhittin Böcek'e cevap!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları sürerken bölgede uçak ve helikopter olmadığını ima eden CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 18:46:00 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan CHP'li Muhittin Böcek'e cevap!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gündoğmuş'taki orman yangınına ilişkin yaptığı açıklamada, "Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sözleri ile ilgili, "Dürüst bir cümle olmadı maalesef. Yakıştıramadığımı kendisine de söyledim" dedi.

Ne olmuştu?

Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları sürerken 'insanlar yanıyor uçak gönderin' videosu çekmiş, bölgede uçak ve helikopter olmadığını ima ederek "İnsanlar yanıyor." demişti.

Köyden vatandaşın çektiği videolarda ise uçak ve helikopterlerin yangına müdahale anı açıkça görülmüştü.

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