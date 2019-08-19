Bakan Çavuşoğlu'ndan başsağlığı mesajı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için başsağlığı mesajı yayımladı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için başsağlığı mesajı yayımladı. Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un vefatından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Ailesi ve milletimize başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



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