  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ayasofya mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 17:17:00 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan Ayasofya mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile tarihte yeni bir sayfanın açıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hamdolsun Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açıldı. Tarihte yeni bir sayfa da açıldı. Aynı zamanda Türkiye’nin bağımsızlık tarihinde de..." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı