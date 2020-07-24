Bakan Çavuşoğlu'ndan Ayasofya mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile tarihte yeni bir sayfanın açıldığını belirtti.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hamdolsun Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açıldı. Tarihte yeni bir sayfa da açıldı. Aynı zamanda Türkiye’nin bağımsızlık tarihinde de..." ifadesini kullandı.