Bakan Çavuşoğlu'ndan Avusturya Başbakanı Kurz'a sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili iddiasına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Kurz'un, Erdoğan'ın Avrupa'daki Türkleri kendi amaçları için kullandığına yönelik skandal iddiasına cevap verdi.

Sert sözler: Çarpık ideoloji, hastalıklı zihniyet

Bakan Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Euronews'te haberleştirilen, Kurz'un Başkan Erdoğan'la ilgili iddiasını alıntılayarak, Avrupa Birliği'ne (AB) ve değerlerine asıl büyük tehdidin Sebastian Kurz’un temsil ettiği çarpık ideoloji olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı üzerine kurulan bu çirkin siyasetin çağımızın hastalıklı zihniyeti olduğunu kaydetti.

Euronews'te yer alan habere göre, Alman gazetesi Handelsblatt'a konuşan Sebastian Kurz, Avrupa Birliği sınırlarının korunması ve Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan ile tam dayanışma içinde olunması gerektiğini ileri sürerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı mültecileri silah olarak kullanmakla itham eden tepki çeken iddialarda bulundu.

Virüsün dağıtabildiği Avrupa'dan birlik bekliyormuş!

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Başkan Erdoğan'a karşı birlikte bir duruş sergilemediğini söyleyen Avusturya Başbakanı Kurz, Avrupa'nın Türkiye'nin kendisine 'şantaj' yapmasına müsade ederse, bunun son derece sorunlu bir durum olduğunu söyledi. Kurz, bir virüsün bile darmadağın ettiği Avrupa'dan kararlılık ve birlik beklediğini söyledi.

"İyi geceler"

Öte yandan Kurz, Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olunması halinde Avrupa'ya iyi geceler dilemişti.