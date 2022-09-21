Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'de kritik görüşmeler

ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Ranko Krivokapic ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda, "New York’ta görüştüğümüz Karadağ Dışişleri Bakanıyla ikili ekonomik ilişkilerimizi ve Balkanlar’daki güncel gelişmeleri ele aldık." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Ranko Krivokapic ile görüşmesinin ardından Türkevi’nde Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Milkov ilebir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki üst düzey temaslar ile ulaştırma ve enerji konuları başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.

Milkov ve İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile görüştü

Çavuşoğlu, Türkevi’nde Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Milkov ile bir araya gelmesinin ardından İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile görüştü. Görüşmede, İslamofobiye karşı atılabilecek adımlar, zirve hazırlıkları ve İİT reform süreci ele alındı.

Annalena Baerbockiye görüştü

Çavuşoğlu, Türkevi’nde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. Öte yandan Çavuşoğlu, Türkevi’nde Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.