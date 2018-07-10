Bakan Çavuşoğlu yeni sistemi değerlendirdi!

Tekrardan Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilen Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da yaptığı açıklamada yeni dönemi değerlendirdi. Çavuşoğlu, "AB Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı artık bir çatı altında faaliyetini sürdürecek. Kendimi gerçekten şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNE ÇIKAN FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEK GEREKİR"

Üçüncü kez Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin önüne çıkan fırsatları değerlendirmek gerektiğini, yeni dönemde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de halkın kendilerinden beklentilerinin daha fazla olacağını söyledi.

"BİZDEN BEKLENTİ SADECE DIŞ POLİTİKA DEĞİL"

"Dünyanın her yerini kucaklayan girişimci ve insani dış politikamızı sürdüreceğiz" diyen Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti: Bizden beklenti sadece dış politikada değildir. Dış politika önemli ama artık iç politika ile dış politika arasında bir fark yoktur. Tüm kurumlarımız iç içe el ele çalışılacaktır. Bizden beklenti sadece yeni politikalar üretmek değildir. Yeni hizmet binamızın ihalesini yapacağız, diğer taraftan diplomasi akademimiz ve stratejik araştırma merkezimizle hem genç ve hem tecrübeli diplomatlarımızı eğiteceğiz.

"KENDİMİ GERÇEKTEN ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Çavuşoğlu, "Bugün iki bakanlığımız birleşti. AB Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı artık bir çatı altında faaliyetini sürdürecek. Kendimi gerçekten şanslı hissediyorum. Sorumluluğumuz arttı ama gücümüz de arttı. AB Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı politika üretmede önde gelen iki kurum olmuştur. AB konusunda tüm zorluklara rağmen ilerleme kaydetmeyi umuyoruz" diye konuştu.