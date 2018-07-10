0553 313 94 23

Bakan Çavuşoğlu yeni sistemi değerlendirdi!

Yeni sistemle birlikte Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede de Bakanlık görevine devam edecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.

10 Temmuz 2018 Salı 20:21
Bakan Çavuşoğlu yeni sistemi değerlendirdi!

Tekrardan Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilen Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da yaptığı açıklamada yeni dönemi değerlendirdi. Çavuşoğlu, "AB Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı artık bir çatı altında faaliyetini sürdürecek. Kendimi gerçekten şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNE ÇIKAN FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEK GEREKİR"

Üçüncü kez Dışişleri Bakanlığı'na getirilen  Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin önüne çıkan fırsatları değerlendirmek gerektiğini, yeni dönemde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de halkın kendilerinden beklentilerinin daha fazla olacağını söyledi.

"BİZDEN BEKLENTİ SADECE DIŞ POLİTİKA DEĞİL"

"Dünyanın her yerini kucaklayan girişimci ve insani dış politikamızı sürdüreceğiz" diyen Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti: Bizden beklenti sadece dış politikada değildir. Dış politika önemli ama artık iç politika ile dış politika arasında bir fark yoktur. Tüm kurumlarımız iç içe el ele çalışılacaktır. Bizden beklenti sadece yeni politikalar üretmek değildir. Yeni hizmet binamızın ihalesini yapacağız, diğer taraftan diplomasi akademimiz ve stratejik araştırma merkezimizle hem genç ve hem tecrübeli diplomatlarımızı eğiteceğiz.

"KENDİMİ GERÇEKTEN ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Çavuşoğlu, "Bugün iki bakanlığımız birleşti. AB Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı artık bir çatı altında faaliyetini sürdürecek. Kendimi gerçekten şanslı hissediyorum. Sorumluluğumuz arttı ama gücümüz de arttı. AB Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı politika üretmede önde gelen iki kurum olmuştur. AB konusunda tüm zorluklara rağmen ilerleme kaydetmeyi umuyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 20:21
  1. Türkiye
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Ankara
  4. Mevlüt Çavuşoğlu
  5. Dışişleri Bakanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülke'de facia! Şiddetli yağıştan dolayı 66 kişi öldü
    1. Ülke'de facia! Şiddetli yağıştan..
    2. Erdoğan'ı tebrik ettiği için..
    3. Kim Jong-Un, Pompeo'yu böyle ekti:..
    4. Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit
    5. Suudi turist kaldığı dairenin..
    6. Kocaeli'de sahte sağlık raporu..
    7. Hindistan'da obez polislere zayıflama..
    8. Pazı nasıl pişirilmelidir?
    9. 3,5 yaşındaki Evrim, kayıp
    10. Kabakulak bu belirtilerle kendini..
    11. NATO ülkelerinden savunmaya büyük bütçe
    12. Rutin diş hekimi kontrolünün..
    13. Borsa günü düşüşle kapattı
    14. Hindistan'da 10 günde 66 kişi hayatını..
    15. Katil İsrail Gazze'ye açılan "Özgürlük..
    16. Bakan Çavuşoğlu yeni sistemi..
    17. Renk körlüğü belirtileri nelerdir?..
    18. Pas lekesi kıyafetlerden nasıl çıkar?
    19. Kalp zarı iltihabı (Perikardit) nedir?..
    20. Tıkanan gider nasıl açılır?
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
    Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Yeni bakanın alkışlanan konuşması!
    Yeni bakanın alkışlanan konuşması!