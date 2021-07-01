Bakan Çavuşoğlu ve Ersin Tatar'dan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Tatar canlı yayında ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

Türk halkını azınlık gören zihniyeti yok sayıyoruz.

(Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması) Özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur, o nedenle biz şu anda bir özel temsilcinin atanması fikrini doğru bulmuyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın (Erdoğan) bölgesel konferans önerisi halen masadadır. KKTC'nin hakça gelir paylaşımı konusundaki önerileri de masadadır.

AB ve BM (Kıbrıs'ta) hakça (kaynak) paylaşımı konusunda gerekli adımı atmalıdır. Aksi takdirde biz gerekli adımı attık ve atacağız.

Ersin Tatar'ın açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır. Aynı zamanda bizim anavatanımızdır, bu bölgenin en büyük en güçlü ülkesidir.

Kıbrıslı Rumların Kıbrıs'ın gerçeklerine göre hareket etmelerinin zamanı geldi, geçiyor.