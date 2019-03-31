0553 313 94 23

Bakan Çavuşoğlu sandık başına gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile oyunu Antalya'da kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 11:02
Bakan Çavuşoğlu sandık başına gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Antalya'da kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile oyunu kullanmak için Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokuluna geldi.

Çavuşoğlu, 2406 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

"İnşallah ülkemizin güçlenmesine vesile olacaktır"

Ardından gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, bu seçimin çok önemli olduğunu söyledi.

Seçimin şehirleri ehil insanlara emanet etmek için önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Demokratik hakkımızı kullanarak oyumuzu verdik. Seçim ülkenin bekası, istikrarı ve geleceği için önemli. Seçimlerde milletimizin kendisi bir ülkenin ve milletin geleceğine yön veriyor. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımız bu bilinçle oy verdiğini düşünüyorum. İnşallah bu seçimler, hem şehirlerimiz hem de ülkemiz ve ülkemizin istikrarı için hayırlara vesile olur. Ülkenin istikrarının, bekasının ne demek olduğunu, sadece Türkiye vatandaşı olarak değil, Dışişleri Bakanı olarak da önemini çok iyi biliyorum. Ülke ne kadar güçlü olursa dış politikada o kadar etkili olduğumuzu biliyoruz. İnşallah bu seçimler ülkemizin güçlenmesine vesile olacaktır"

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:02
  1. Antalya
  2. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri
  3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  4. Hülya Çavuşoğlu
  5. Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğaltaş ihracatı 25 yılda 33 kat büyüdü
    1. Doğaltaş ihracatı 25 yılda 33 kat..
    2. Elazığ’da hasta ve engelliler sandığa..
    3. Başkan Kazım Kurt oyunu kullandı
    4. Sandıklar hasta seçmenlerin ayağına..
    5. AK Partili Yılmaz: “Seçimler..
    6. Kimi evinde oy kullanıyor kimi ise..
    7. Rektör Şenocak’ın Kanser Haftası mesajı
    8. AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı..
    9. Başakşehir seçim sonuçları oy oranları..
    10. (Özel) Ünlü oyuncu Demet Akbağ oyunu..
    11. Bahçeli'den muhabirin sorusuna müthiş..
    12. Muhtarlar başkan adayı Güngör’den oy..
    13. Başakşehir seçim sonuçları oy oranları..
    14. Bakan Fahrettin Koca: “7 bin sağlık..
    15. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı..
    16. Ardahan’da sahte CHP’ye verilmiş oy..
    17. Oy kullanmak için gelenler fark etti
    18. Sağlık görevlilerinin desteğiyle oy..
    19. Böcek oyunu kullandı
    20. Gümüşhane’de 30 kişi seyyar sandıkla..
    21. Başkan Çerçioğlu oyunu ailesiyle..
    22. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhur..
    23. Burdur’da 753 sandıkta 199 bin 90..
    24. Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk
    25. Saraydan sürgüne
    26. 11 seçmenli 'Robinson' muhtarın..
    27. Boyner ailesi oyunu kullandı
    28. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, oyunu..
    29. Çekmeköy yerel seçim 2019 sonuçları |..
    30. Sınırın sıfır noktasında oy kullanma..
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin