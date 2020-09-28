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Aktüel Bakan Çavuşoğlu, "Konsensüs için Birlik Grubu" toplantısına videokonferansla katıldı
Aktüel

Bakan Çavuşoğlu, "Konsensüs için Birlik Grubu" toplantısına videokonferansla katıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 17:45:01 -
Bakan Çavuşoğlu, "Konsensüs için Birlik Grubu" toplantısına videokonferansla katıldı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) reformu konusundaki "Konsensüs için Birlik Grubu" toplantısına videokonferansla katıldı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BMGK reformu konusundaki Konsensüs için Birlik Grubu toplantısına katıldık. Daha demokratik, temsil düzeyi yüksek, hesap verebilir, şeffaf ve etkin bir BMGK istiyoruz. Her yerde "Dünya beşten büyüktür" demeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



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