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Siyaset Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı ile görüştü
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 22:53:00 -
Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ülkemize gerçekleştirmesi planlanan ziyareti hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Görüşmede ayrıca Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Lapid'e teşekkür etmiştir" denildi.

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