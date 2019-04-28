Bakan Çavuşoğlu Irak Başbakanı Abdülmehdi tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi tarafından kabul edildi.28 Nisan 2019 Pazar 12:29
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi tarafından kabul edildi.
Temaslarda bulunmak üzere Irak’a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Bağdat’ta Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile görüştü. Görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Türkiye-Irak ikili ticaret hacmini 20 milyar dolar hedefine taşıyacağız. PKK’nın Irak’ta kökünü kurutmak için birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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