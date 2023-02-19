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Gündem Bakan Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken deprem bölgesinde! Derin bir üzüntü duydum
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Bakan Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken deprem bölgesinde! Derin bir üzüntü duydum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, deprem bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 20:21:00 - 2023-02-19 20:26:26
Bakan Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken deprem bölgesinde! Derin bir üzüntü duydum

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesaplarından paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, “Dayanışma ziyareti için Türkiye'ye gelen ABD'li mevkidaşım Blinken ile yarınki resmi görüşmemiz öncesi deprem bölgelerinde incelemelerde bulunduk” ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise, “Türkiye'deki depremlerin neden olduğu yıkımı ilk elden görmekten derin bir üzüntü duydum. ABD, kurtarma, yardım ve toparlanma çabalarına katkı için elinden gelen her şeyi yapma kararlılığını sürdürecektir” dedi.

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