Bakan Çavuşoğlu, GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu toplantının ardından, Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin İnzko ile bir araya geldi.

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