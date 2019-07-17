Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan’ın Cidde kentine geldi. Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail’in Kudüs’e yönelik artan saldırgan tutumu ele alındı. Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşına Türkiye’nin Filistin’in daima yanında olduğuna ilişkin mesajını yineledi.

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