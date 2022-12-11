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Siyaset Bakan Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile görüştü
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu (OPG) toplantısı kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 06:44:00 -
Bakan Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu 1. Toplantısı'na katılmak için geldiği Cezayir'de temaslarını sürdürüyor.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu (OPG) toplantısı kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra bir araya geldi.

Çavuşoğlu ve Lamamra, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

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