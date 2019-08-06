Bakan Çavuşoğlu: Bizimle işbirliği yapan kazanır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Kıbrıs milli davamızdır. Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve güvenliği vazgeçilmezdir. Bu temelde hiçbir çözüm modelini dışlamıyoruz” dedi. Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı’nın açılış konuşmasını yaptı. Türkiye’nin stratejik vizyonunun, dünyada silahlanmanın en yüksek oranda seyrettiği bir coğrafyanın ortasında korunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Bu zorlu coğrafyanın denizde bulduğu karşılık Doğu Akdeniz’dir. Dünyanın üç kıtasının birleşme noktası olan Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını dikkate almayan adımların başarıya ulaşmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

AB mahkeme değil

Çavuşoğlu, deniz yetki alanları gibi hukuki bir konuda, AB’nin mahkeme gibi hareket edemeyeceğinin altını çizerek AB’nin sözde tedbirlerine hiçbir şekilde itibar etmeyeceklerini dile getirdi.

Kazan kazan prensibi

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan’ı bölgede tüm konularda kazan kazan zemininde bir ortak olarak görmek istediklerine işaret ederek, şunları dile getirdi: “Milletimiz kendisine dostluk elini uzatana gönlünü açar. Gelin bölgemizin ve halklarımızın refahı için birlikte çalışalım. Doğu Akdeniz’i bir barış, refah ve iş birliği havzasına çevirelim. Dolayısıyla bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir: Bizimle iş birliği zemininde buluşun, herkes kazansın.”

Filistin bizim davamız

Orta Doğu’da Arap Baharı’na yol açan sorunların aynen devam ettiğini de vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Filistin-İsrail ihtilafı ve Körfez’in güvenliği hassas bir dönemden geçmekte. Bölgesel sahiplenmeye en fazla ihtiyaç duyulan bu dönemde, bölge ülkelerinin birlik ve beraberlikten uzak bir görünüm sergilemesi gerçekten hazindir. Türkiye ne pahasına olursa olsun Filistin davasını savunmaya devam edecektir.”

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriye ihtilafını sona erdirmeye yönelik uluslararası çabalara öncülük yaptığını ve somut katkı sağladığını da hatırlatarak, “Astana ve Soçi’de Rusya ve İran ile iş birliğimizi sürdürerek sahada sükuneti sağlamaya gayret gösteriyoruz. Son zamanlarda, rejim ve destekçilerinin İdlib’de sivillere yönelik saldırılarını önlemek için de her imkanı kullandık. Bu konuda tüm dünyayı çabalarımıza destek vermeye çağırıyorum. Aksi halde İdlib’de yaşanacak bir insani dramın 2015 yılını dahi aratacağı konusunda herkesi buradan uyarmak isterim.”

340 bin Suriyeli döndü

Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “ABD’nin, Suriye’de PKK/PYD/YPG ile angajmanını sonlandırmasını ve FETÖ yapılanmasına yönelik iade taleplerimize olumlu yanıt vermesini bekliyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sayesinde DAEŞ ve PKK/PYD/YPG teröründen arındırıp istikrara kavuşturduğumuz topraklara, yaklaşık 340 bin Suriyeli Türkiye’den dönüş yaptı. AB de taahhütlerinin tamamını yerine getirmelidir. Yük paylaşım mekanizması Suriyeliler ülkelerine dönene kadar uygulanmalıdır.”

Türkiye eksenin kendisidir

Türkiye’nin “Yeniden Asya” girişimiyle amacının eksen seçmek olmadığının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, şunları ifade etti: “Şimdi yine Batılı dostlarımız gelecekler, ‘Ne oluyor, dış politikanızda eksen kayması mı var, Türkiye sırtını Batı’ya dönüp yüzünü başka yere mi döndü?’ diye sitem etmeye başlayacaklar. O zaman ben size şunu sorayım: ‘Siz oralara gidince dış politikanızda veya sizde eksen kayması olmuyor mu? Türkiye gidince niye eksen kayması oluyor?’ Esasen, Avrupa ve Asya’yı birleştiren Türkiye, eksenin ta kendisidir, eksenin merkezindedir. Bunu sorgulamaya ne gerek var.”

KKTC’ye özel ilgi

Bakan Çavuşoğlu, konferansta konuşmacı olan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.