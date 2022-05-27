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Siyaset Bakan Çavuşoğlu BAE'li mevkidaşıyla bir araya geldi
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu BAE'li mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 17:49:00 - 2022-05-27 18:00:53
Bakan Çavuşoğlu BAE'li mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

 

İki bakandan ortak basın toplantısı

Görüşmenin ardından bakanların ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

 

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