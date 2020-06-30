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Aktüel

Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Atmar ile telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-06-30 11:25:31 -
Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Atmar ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Hanif Atmar ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Çavuşoğlu, Afganistan’da son dönemde vuku bulan terör saldırıları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletirken, Kovid-19 ile mücadelede Türkiye'nin Afganistan’a sağladığı desteğe atıfta bulundu.

Atmar da taziye dilekleri ve cömert yardımları için Türkiye'ye teşekkür ederek Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ve en iyi dileklerini aktardı.

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