Bakan Çavuşoğlu Rusya kararını duyurdu! Türkiye'den 'yaptırım' açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili ''Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili ''Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok" açıklamasını yaptı.
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