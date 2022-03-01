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Gündem Bakan Çavuşoğlu Rusya kararını duyurdu! Türkiye'den 'yaptırım' açıklaması
Gündem

Bakan Çavuşoğlu Rusya kararını duyurdu! Türkiye'den 'yaptırım' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili ''Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok" açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 23:28:00 - 2022-03-01 23:30:33
Bakan Çavuşoğlu Rusya kararını duyurdu! Türkiye'den 'yaptırım' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili ''Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok" açıklamasını yaptı.

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