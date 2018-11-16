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Bakan Çamlıca Kulesi'nin açılış tarihini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çamlıca Kulesi'ni 2019 yılının Temmuz ayında hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

16 Kasım 2018 Cuma 16:21
Bakan Çamlıca Kulesi'nin açılış tarihini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çamlıca Kulesi'ni 2019 yılının Temmuz ayında hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede kule sayesinde tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve insanlara yayıncılık hizmeti verilmesinin planlandığı belirtildi. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kulelerle sökülerek yerlerinden kaldırılacak. Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Kulede restoran ve seyir terasları bulunacak

İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacağı belirtildi. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terasının da yapılacağı öğrenildi. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörler bulunacak.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 16:21
  1. İstanbul
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

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