Bakan Bozdağ'dan Selahattin Demirtaş'ı kahredecek açıklama!

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın hemen her gün Twitter hesabından nasıl paylaşımda bulunduğunu anlattı. Bir tutuklunun sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmasını doğru bulmadıklarını belirten Bakan Bozdağ, dünyada örnekler üzerinde çalıştıklarını belirterek, bir düzenleme yapılacağının sinyalini verdi.

Bakan Bozdağ, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bozdağ'a, tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından hemen her gün yaptığı paylaşımları soruldu.

Dijital yollarla da hapsetmek gerekmez mi?

Ulusal Kanal muhabiri, Bakan Bozdağ'a "Terör suçundan tutuklanan birçok ismin dijital yollarla yine liderlik yaptığını görüyoruz. Yani hapsedilen kişi aslında hapsedilmemiş oluyor. Örneğin Selahattin Demirtaş. Sosyal medya üzerinden yine örgütünü yönetmeye ve Türk siyasetine müdahale etmeye çalışıyor. Bu dijital yollarla hapsetmenin de aslında bu konuya ilişkin bir yasal boşluk olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

'Düzenleme yapılacak' açıklaması!

Cevabında önce Demirtaş ve benzeri tutukluların nasıl paylaşım yaptıklarını anlatan Bekir Bozdağ, "Hükümlerin avukat görüşü var. Aileleriyle de görüşüyorlar. Avukatların ya da ailelerinin onlardan aldıkları açıklamalar sosyal medyaya yansıyor. Yoksa hükümlüler dijital bir platformu kullanmıyor. Yani sosyal medya kullanmıyorlar ve orada doğrudan kendileri bir yayın yapamıyorlar." dedi.

Konu üzerinde bir çalışma yürütüldüğünü belirten Bakan Bekir Bozdağ, cevabına şöyle devam etti:

Biz önemsediğimiz bu konu üzerin şu anda çalışıyoruz. Ne yapabiliriz diye dünyaya da bakıyoruz. Dünya buna nasıl bakıyor? Başka ülkeler ne yapıyor? Burada bir değerlendirme ihtiyacı olduğunun farkındayız. Arkadaşlarımız hazırlıklarını bitirince, dünyaya bakıp ona göre bir karar vereceğiz inşallah.