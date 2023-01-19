Bakan Bozdağ'dan seçim tarihi açıklaması: Cumhurbaşkanımız Mart'ta karar alır diye düşünüyorum!

Haber Global canlı yayınında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Tarihle ilgili herkes bir değerlendirme yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtemelen mart ayında bu yönde bir karar alacağını tahmin ediyorum" diyen Bakan Bozdağ, seçim tarihi tartışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Anayasa'da 'seçim kanunlarında yapılan değişiklikler bir yıl içerisinde yapılan seçimlerde uygulanmaz' der. Bazıları bunun seçim sürecinin başlangıcını kast ettiğini söylüyor. Burada kasıt, seçimin yapıldığı tarihe göre yapılır. Seçimin yapıldığı tarihe göre bu hesaplama yapılır. Seçim kanunlarında yapılan önceden de değişiklikler var. 12 Haziran 2011 seçimleri yapıldı, YSK gündemine geldi, oradan bir karar çıktı. Çok net şekilde ifade ediliyor.

Biz bu 1 yıllık hesabı seçim tarihine göre mi, seçim başlangıcına göre mi yapacağız? Bunun seçim tarihine belirlenmesi gerektiğine karar verilmiştir, aksi de düşünülemez. 1 yıllık süre seçimin yapıldığı tarihe göre belirlenir. Nisanda yürürlüğe girdi ve mayısta 1 yılı geçen bir süre olduğu için seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler, aynen uygulanacaktır.