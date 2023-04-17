Bakan Bozdağ bile şaşırdı... Çocuklardan gülümseten soru

Adalet Bakanı ve Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’nın tarihi mekanlarından Balıkgöl’de çocuklar ile sohbet ederken gülümseten bir sürpriz ile karşılaştı.

Bakan Bozdağ’ın yanına gelen Muhammed Furkan ve Hamza isimli kuzenler “Sayın Bakanım, Şanlıurfa’ya hoşgeldiniz. Biz sizinle akrabayız” dedi.

Bu sözler karşısında şaşıran Bozdağ “Nasıl akrabayız?” diye sorunca çocuklar “ Sizin soyadınız Bozdağ bizimki de Bozdağ” diye cevap verdi.

Bozdağ ”Evet akrabayız, hepimiz Adem Babamızın çocuklarıyız, oradan akrabayız. Din kardeşiyiz, Hz. Muhammed’in ümmetiyiz, oradan da akrabayız. Çift akrabayız” diye karşılık verdi.

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