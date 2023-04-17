  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Bozdağ bile şaşırdı... Çocuklardan gülümseten soru
Siyaset

Bakan Bozdağ bile şaşırdı... Çocuklardan gülümseten soru

Yeniakit Publisher
2023-04-17 12:33:00 - 2023-04-17 12:37:09

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’nın tarihi mekanlarından Balıkgöl’de çocuklar ile konuşurken gülümseten bir sürpriz ile karşılaştı.

Adalet Bakanı ve Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’nın tarihi mekanlarından Balıkgöl’de çocuklar ile sohbet ederken gülümseten bir sürpriz ile karşılaştı.

Bakan Bozdağ’ın yanına gelen Muhammed Furkan ve Hamza isimli kuzenler “Sayın Bakanım, Şanlıurfa’ya hoşgeldiniz. Biz sizinle akrabayız” dedi.

Bu sözler karşısında şaşıran Bozdağ “Nasıl akrabayız?” diye sorunca çocuklar “ Sizin soyadınız Bozdağ bizimki de Bozdağ” diye cevap verdi.

Bozdağ ”Evet akrabayız, hepimiz Adem Babamızın çocuklarıyız, oradan akrabayız. Din kardeşiyiz, Hz. Muhammed’in ümmetiyiz, oradan da akrabayız. Çift akrabayız” diye karşılık verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23