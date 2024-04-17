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Ekonomi Bakan Bolat'tan fahiş fiyat açıklaması! Değişikliğe gidilecek
Ekonomi

Bakan Bolat'tan fahiş fiyat açıklaması! Değişikliğe gidilecek

Yeniakit Publisher
2024-04-17 20:30:00 -
Bakan Bolat'tan fahiş fiyat açıklaması! Değişikliğe gidilecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, vatandaşın cebini yakan fahiş fiyatla mücadeleyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CNN Türk canlı yayınında fahiş fiyat artışları ve enflasyonla mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARIYLA İLGİLİ REKABET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLİYOR

Enflasyonla mücadele ve fahiş fiyat artışı gibi uygulamalarla mücadele etmek için bir çalışma yaptık. AK Parti parlamento grup yönetimine sunduk. Fahiş fiyat artışıyla ilgili olarak getirilen rekabet kanununda bu değişiklikleri yapacağız. Son dokunuşlarını yaptıktan sonra parlamentoya sevk edilecek yakın zamanda.

Fahiş fiyat artışına karşı alt ceza sınırı uygulaması kanuna göre 2020'de 10 bin liraydı. Fakat sonrasında 52 bin 500 liraya çıkmıştı. Bizim teklifimiz alt sınır cezasını 85 bin liraya çıkarmak. Maliye'nin değer artışı da 500 bin liraya gelmişti bunu da 800 bin liraya çıkaracağız.
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'15 GÜNE YAKIN GEÇİCİ KAPATMA UYGULAMASI DA TEKLİF ARASINDA'

Stokçulukla amansız bir mücadele yapacağız. Bu işe tevessül edenler vazgeçsinler. Çünkü geçici kapatma uygulaması da teklifimiz arasında. Parlamentoda nasıl geçecek bilmiyorum ama 15 güne yakın geçici kapatma uygulaması da teklif arasında.

'STOKÇULUK VE KARABORSACILIK TÜRÜ FAALİYETLER HORTLADI'

Türkiye 1973-2003 yılları arasında 2 haneli ve 3 haneli enflasyon problemiyle boğuştu. 2020 Mart ayında patlak veren salgın krizi birçok üründe lojistik ve tedarik sorunlarını beraberinde getirdi. Karantina zamanları gıda başta olmak üzere stokçuluk ya da karaborsacılık türü faaliyetler hortladı.

Marketler neredeyse iki, üç günde bir rafları doldurmaya çalışıyordu. İşte bu arz-talep dengesizliği döneminde bütün dünyada olduğu gibi enflasyonla karşı karşıya kaldık. Aşırı talep ortaya çıktı.

Talebin aşırı artması arz yetersizliği ve tamahkarlıkla birleşince 2022'ye kadar devam etti. 2022'de de bunun asıl sebebi Ukrayna ile savaşa tutuşması. Enerji fiyatlarında petrolde iki kat, doğalgazda beş kat artışlar oldu. Tahıl ve yağda da çok ciddi bir fiyat artışı oldu. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın önceliği başta asgari ücret, memur ücretleri ve çiftçileri destekleme fiyatlarında her dönem enflasyonun üstünde zamlar vererek alım gücünün artması sağlandı.

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