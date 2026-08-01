ABD'de su altyapılarına siber saldırı alarmı! Gözler İran iddiasında

ABD'de en az 7 eyalette içme suyu altyapısını hedef alan siber saldırılar güvenlik birimlerini alarma geçirdi. ABD basınında yer alan bilgilere göre saldırılar, su sistemlerini yöneten bilgisayar altyapılarını hedef alırken, olayın arkasında İran'ın bulunabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İlk olarak Minnesota eyaletinde kamuoyuna duyurulan saldırıların daha sonra Michigan başta olmak üzere farklı eyaletlerde de tespit edildiği belirtildi. Yetkililer, gerçek etkilenen bölge sayısının açıklanandan daha fazla olabileceğini değerlendiriyor.

Kritik sistemler hedef alındı

Siber saldırıların, su kalitesi, kimyasal arıtma seviyeleri ve su basıncını kontrol eden endüstriyel bilgisayar sistemlerine yönelik gerçekleştirildiği ifade edildi. Yetkililer, şu ana kadar içme suyunun kalitesini değiştiren veya halk sağlığını tehdit eden herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Olası yeni girişimlere karşı eyalet ve yerel yönetimlerin güvenlik tedbirlerini artırdığı kaydedildi.

"İran henüz kesin olarak doğrulanmadı"

Soruşturmayı yürüten yetkililer, saldırıların arkasında İran'ın bulunduğunun henüz kesinleşmediğini vurguladı. Buna rağmen, İran'ın geçmişte ABD'deki kritik altyapıları hedef alan siber faaliyetlerle ilişkilendirildiği ve son dönemde bu alandaki faaliyetlerini artırdığı değerlendirmesi yapıldı.

Uzmanlar ise yabancı bir devlet tarafından ABD'nin kritik su altyapısını hedef alan bu ölçekteki siber saldırı girişimlerinin oldukça nadir görüldüğünü belirterek olayın ciddiyetine dikkat çekti.

Trump İran iddiasına katılmadı

ABD Başkanı Donald Trump ise kabine toplantısında yaptığı açıklamada saldırıların İran kaynaklı olduğu değerlendirmesine katılmadığını söyledi.

Trump, "Minnesota'da bir siber saldırı olduğunu duyduk, suçu İran'a atıyorlar. Ben öyle düşünmüyorum. Bence suçu Minnesota'ya atıyorum çünkü son derece beceriksizler. İran'ın Minnesota'yı dert etmekten daha büyük sorunları var." ifadelerini kullandı.