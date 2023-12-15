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Ekonomi Bakan Bolat ihracat hedefini açıkladı
Ekonomi

Bakan Bolat ihracat hedefini açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-12-15 19:28:00 -
Bakan Bolat ihracat hedefini açıkladı

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ihracat hedeflerini açıkladı.

Ticaret Bakanı Bolat, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri kapsamında ihracatımızı 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302,2 milyar dolara çıkartmayı hedeflediklerini açıkladı.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

Tüketicilerimizin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla; aldatıcı reklamlar, indirimli satışlar, fiyat etiketi, ürün güvenliği ve mesafeli sözleşmeler gibi birçok alanda gerçekleştirilen denetimlerde 2023 yılında toplam 662 milyon TL’yi aşan tutarda idari para cezası uygulanmıştır.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında; 13 Aralık 2023 tarihi itibarı ile Gümrük Muhafaza birimlerince, 4,7 Milyar TL değerinde 11 tonu aşan uyuşturucu madde, 17,2 Milyar TL değerinde ticari eşya olmak üzere toplam 21,9 Milyar TL değerinde yakalama gerçekleştirilmiştir.

Kaynak: AA
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