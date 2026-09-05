Bakan Bolat: E-İhracatta hedef yıl sonuna kadar 6 milyar dolar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) iş birliğiyle Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi’ne (IGEXX 2026) katılarak konuşma yaptı.
Enflasyonda da hazirandan bu yana gerileme sürecinin devam ettiğine işaret eden Bolat, “Manşet enflasyon, temel mallarda yüzde 16 civarındayken TÜFE de yüzde 31,55 boyutlarına kadar geriledi” bilgisini verdi.
Firmaların ihtiyaç duydukları bilgilere daha kolay ulaşmaları için çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktaran Bolat, şöyle devam etti:
“Şu ana kadar 25 ülkeye ilişkin e-ihracat yol haritaları, gümrük uygulamaları, 28 pazar yeri ve 5 dijital kanala yönelik yaklaşık 40 rehber ve kılavuzu Ticaret Bakanlığımızın web sitelerinde firmalarımızın kullanımına sunduk. E-ihracat konusunda bu yıl sonuna kadar 6 milyar dolarlık e-ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz.