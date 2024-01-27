Bakan Bolat: Dış ticaret açığındaki azalma trendi devam ediyor

Bakan Bolat, yaptığı konuşmada geçen yıl dünya ekonomisindeki durgunluk ve dünya ticaretindeki gerilemeye karşın Türkiye’nin ihracatta rekor kırdığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

377 milyar dolarlık hedefimiz var

“Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bize gösterdiği hedef doğrultusunda bu yıl mal ihracat hedefini 267 milyar dolar, hizmetler ihracatı hedefini 110 milyar dolar olarak belirledik. Önümüzde toplamda 377 milyar dolarlık bir hedef var. Takip ettiğimiz günlük ve saatlik verilere göre ihracatta yıla iyi başladık, geçen yıla göre iyiyiz. İthalatta ağustostan bu yana süregelen artış hızının bir önceki yılın aynı ayına göre gerileme süreci ocakta da devam etmektedir. Böylece hem dış ticaret açığımızın azalma hem de ihracatımızın ithalatı karşılama oranının yükselme trendi devam ediyor.”

Türkiye’nin ticaretinin büyüyeceğini ve Türkiye Yüzyılı’nın ihracat yüzyılı olacağını belirten Bolat, bunun için tüm paydaşlarla etkin koordinasyon ve yoğun işbirliğinin önemli olduğuna işaret etti.