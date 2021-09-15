Bakan bir daha baktı! FOX’tan Aytun Çıray hatası
Eşine şiddet uyguladığı yönündeki iddialarla gündeme gelen FOX TV'nin algı operatörü İsmail Küçükkaya, milliyetçi ve muhafazakar geçinen İYİ Partili Aytun Çıray'ı konuk etti. Programa yapılan hata damga vurdu.
Siyasi kariyerinde birden farklı partiye girip çıkan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye karşı algı operasyonlarıyla bilinen FOX kanalında konuştu.
Çıray, eşine şiddet uyguladığı yönündeki iddialarla gündeme gelen FOX TV'nin algı operatörü İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevapladı.
10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan Meral Akşener'in aynı zamanda danışmanlığını yürüten Aytun Çıray'ın konuk olduğu programa yapılan hata damga vurdu.
Bakan bir daha baktı!
KJ'de Aytun Çıray'ın ismi "Aytun Çınar" olarak yazıldı. Hatayı görenlerde dönüp bir daha baktı.
Hata bir süre sonra düzeltildi.