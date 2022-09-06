Bakan Bilgin'den sözleşmeli memur açıklaması! Kadroya alınacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda sözleşmeli personelin kadro haklarıyla ilgili çalışmalar hakkında "Sözleşmeli Personel konusunu çözüyoruz. Önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşacağız. Bu konudaki çalışmamızı bitirmek üzereyiz" dedi.

Sırada taşeron sorunu var

Sözleşmeli personel ve geçici işçiler bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız. Sonra maden işçileri ondan sonra da kadroya geçmemiş taşeron işçiler var, o tarihte 90 bin civarında taşeron işçi vardı, önceliğimiz onlar. Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız.