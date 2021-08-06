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Ekonomi Bakan Bilgin’den orman yangınlarından etkilenen işverenlere müjde
Ekonomi

Bakan Bilgin’den orman yangınlarından etkilenen işverenlere müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin orman yangınlarından etkilenen il ve ilçelerdeki işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri gereken bildirgelerin verilme süreleri ile prim borçları ödeme sürelerini uzattıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 16:38:00 -
Bakan Bilgin’den orman yangınlarından etkilenen işverenlere müjde

  YENİ AKİT  ANKARA  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Antalya, Mersin ve Osmaniye illerinin yangından etkilenen ilçelerinde 28 Temmuz ilâ 26 Ağustos; Adana ve Muğla illerinin yangından etkilenen ilçelerinde ise 29 Temmuz ilâ 26 Ağustos arasında SGK’ya verilmesi gereken belgelerin Kuruma verilme süresi 26 Ağustos 2021’e uzatıldı” ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, iş kazaları ve meslek hastalığı bildirimlerinin hariç tutulduğunu da sözlerine ekledi.

Söz konusu illerdeki ödeme süresi geçmiş prim borçları, yapılandırma taksitleri ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresinin de 30 Kasım 2021 tarihine kadar uzatıldığını söyleyen Bilgin, mücbir sebep dolayısıyla erteleme kapsamına giren borçların talep edilmesi halinde 24 ay faizsiz olarak taksitlendirilebileceğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “Zor durumda bulunan tüm vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

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