Bakan Berat Albayrak'tan Ramazan Bayramı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile Ramazan Bayramını kutladı. Albayrak, "Millet olarak rahmetle kucaklayacağımız bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Hep beraber, sağlıkla ve muhabbetle yeni bayramlarda birlikte olmak dileğiyle… Ramazan Bayramınız mübarek olsun." mesajını paylaştı.