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Aktüel

Bakan Berat Albayrak'tan Ramazan Bayramı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı video ile Ramazan Bayramını kutladı. Albayrak paylaşımında "Millet olarak rahmetle kucaklayacağımız bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Hep beraber, sağlıkla ve muhabbetle yeni bayramlarda birlikte olmak dileğiyle… Ramazan Bayramınız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 16:08:00 - 2020-05-24 16:10:00

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile Ramazan Bayramını kutladı. Albayrak, "Millet olarak rahmetle kucaklayacağımız bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Hep beraber, sağlıkla ve muhabbetle yeni bayramlarda birlikte olmak dileğiyle… Ramazan Bayramınız mübarek olsun." mesajını paylaştı.

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Yorumlar

çifte bayram

AKP’nin geçtiğimiz günlerde video konferansla gerçekleştirilen 137. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Allah çocuklarımın ömründen alsın size versin” diyen Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir’in sözleri büyük tepki çekmişti.
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Putsavar

sayın bakanım dünyanın en güçlü ekonomisi türkiyenindir.reisimizin kanından soyundan olan herkes ebedi başkanımızdır.artık milletin iradesini seçim sandığı terörüne teslim etmeyeceğiz.istanbul seçimlerinde cehapenin hilelerini terörünü hiyanetini gördükten sonra artık secim yapılmayacak yapmayacağız.biz ebedi reisimizi ve onun kanından olanları başkan belledik .nokta
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