Bakan Berat Albayrak'tan flaş açıklama!
İstanbul'da işadamları ile görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "İş insanlarımız ve iş dünyamızdaki sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin değerlendirmelerini dinledik" açıklamasını yaptı.24 Temmuz 2018 Salı 15:48
Hazine ve Maliye BakanıBerat Albayrak bankacılar ve ekonomistlerle bir araya geldikten sonra iş dünyası temsilcileri ile buluştu.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada Albayrak, "Politikalarımız kapsamında; orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz. Bugün iş insanlarımız ve iş dünyamızdaki sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin değerlendirmelerini dinledik." ifadelerini kullandı.
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