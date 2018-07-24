Bakan Berat Albayrak'tan flaş açıklama!

Hazine ve Maliye BakanıBerat Albayrak bankacılar ve ekonomistlerle bir araya geldikten sonra iş dünyası temsilcileri ile buluştu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Albayrak, "Politikalarımız kapsamında; orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz. Bugün iş insanlarımız ve iş dünyamızdaki sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin değerlendirmelerini dinledik." ifadelerini kullandı.