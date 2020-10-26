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Ekonomi Bakan Berat Albayrak’tan ekonomik büyüme değerlendirmesi
Ekonomi

Bakan Berat Albayrak’tan ekonomik büyüme değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ekonomisinin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 12:09:00 - 2020-10-26 12:34:08
Bakan Berat Albayrak’tan ekonomik büyüme değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son verilerin, Türkiye ekonomisinin büyüme patikasına girmesini destekeyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösterdiğini belirterek, "Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 arttı. Kapasite kullanım oranı ise yüzde 74,6'dan yüzde 74,9'a yükseldi." dedi.

TÜİK ve Merkez Bankası verilerini kıyasladı

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayına ilişkin Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan sektörel güven endeksleriyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıkladığı kapasite kullanım oranı verilerini değerlendirdi.

Son gelen verilerin, Türkiye ekonomisinin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösterdiğine dikkati çeken Albayrak, "Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 arttı. Kapasite kullanım oranı ise yüzde 74,6'dan yüzde 74,9'a yükseldi." bilgisini paylaştı.

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