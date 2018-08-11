Bakan Berat Albayrak açıkladı: iki yeni banka geliyor!

Finansal sisteme iki yeni önemli model kazandıracaklarını açıklayan Bakan Albayrak, ‘100 Günlük Eylem Planı’nında da yer alan Emlak Bankasını, tüm işlevine uygun şekilde sisteme kazandıracaklarını dile getirdi.

Albayrak, “Yine kalkınma diyoruz ama bununla ilgili somut adımı da atıyoruz. Kalkınma Bankasının yapısal altyapısını bitirdik. O da ekimde mecliste. Güçlü bir bilançoya hızlı bir şekilde kavuşturup, çok iyi bir işlev kazanması sağlanacak” diye konuştu.