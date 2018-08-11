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Bakan Berat Albayrak açıkladı: iki yeni banka geliyor!

Türkiye’nin yeni ekonomik vizyonunu çizen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ‘3+1’ sac ayağı bulunan modelin büyüme ve istihdam yaratarak Türkiye’yi bir üst lige çıkaracağını söyledi. Bakan Albayrak iki yeni bankanın da müjdesini verdi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:12
Bakan Berat Albayrak açıkladı: iki yeni banka geliyor!

Finansal sisteme iki yeni önemli model kazandıracaklarını açıklayan Bakan Albayrak, ‘100 Günlük Eylem Planı’nında da yer alan Emlak Bankasını, tüm işlevine uygun şekilde sisteme kazandıracaklarını dile getirdi.

Albayrak, “Yine kalkınma diyoruz ama bununla ilgili somut adımı da atıyoruz. Kalkınma Bankasının yapısal altyapısını bitirdik. O da ekimde mecliste. Güçlü bir bilançoya hızlı bir şekilde kavuşturup, çok iyi bir işlev kazanması sağlanacak” diye konuştu. 

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:12
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