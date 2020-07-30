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Aktüel

Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınını havadan inceledi

Yeniakit Publisher
2020-07-30 17:12:59 -
Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınını havadan inceledi

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Balçova ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarını havadan denetledi.

Balçova'daki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale çalışmaları sürerken kentte bulunan Bakan Pakdemirli, helikopterle bölgeye hareket etti.

Pakdemirli, yangın bölgesinde idari ve yönetim helikopterinden söndürme çalışmalarını koordine ediyor.

Bu arada 9 helikopter, 1 uçak, 48 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 6 dozer ile yangına müdahale ediliyor.

Çevre bölge ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda 210 söndürme işçisi görev yapıyor.





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