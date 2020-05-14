Bakan Bekir Pakdemirli AK Parti AR-GE Başkanlığının konuğu oldu

Pakdemirli, AK Parti AR-GE Başkanlığınca düzenlenen “Kütüphane Sohbetleri” programına konuk oldu. Yürüttükleri çalışmalarla gıda zincirini A’dan Z’ye planladıklarını dile getiren Pakdemirli, bu zincirde zaman zaman verimsizlikler yaşandığını söyledi. Pakdemirli, Kovid-19 sürecine girilirken kimi tarım ürünlerinde hasat, kiminde ise ekim döneminin yaşanmasına karşın hiçbir problemle karşılaşılmadığına işaret ederek, bu süreçte tohum desteği, borç ertelemesi ve alım garantisi verilmesi gibi adımlar attıklarını ifade etti.

İl Müdürlüklerinden bilgi alabilirler

Sahayı, ürünün tarladan sonraki süreçlerini, ithalat ve ihracat dengelerini çok yakından takip ettiklerini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: “Pandemiyle tarımın içinde olmayan birçok insan, bu sektörün içinde yer almak istiyor. Biz de bu işe girecek olanlar için projeler geliştiriyoruz. Tarım işi aslında çok karlı. Badem ya da ceviz dikince kendini 6 yılda amorti ediyor. Ancak bu bilinmiyor. Herkes şehirlerde kurulan hayatın sentetik bir hayat olduğunu anladı. Pandemi durumunda ertelenmesi mümkün olmayan iki ihtiyaç, sağlık ve gıdadır. Bu anlamda ciddi geri dönüşler alıyoruz. Tarımla ilgilenen gençler il müdürlüklerimize giderek oradan bilgi alabilir.”

Raflar hiç boşalmadı

Pakdemirli, pandemi sürecinde yurt dışındaki marketlerde iğne dahi bulunamazken Türkiye’de rafların hiç boşalmadığına dikkati çekerek, “Bu süreçte perakende, gıda ve nakliye sektörleri de iyi çalıştı. İhracatımızın tek arttığı konu gıdadır” değerlendirmesinde bulundu.

Elektrikli traktör çalışmaları sürüyor

Dijital Tarım Pazarı ile Tarım ve Orman Akademisi’ni hayata geçirdiklerini anlatan Pakdemirli, “Bakanlığımız elektrikli traktör çalışmalarını da yürütüyor. Günü 10-20 liralık şarjla geçiriyor, 200-250 liralık mazotla değil. Prototipten sonra şu anda fabrika kurulma aşamasında. Marmara Bölgesi’nde kurulacak fabrika bu senenin sonuna kalmadan üretime başlar” diye konuştu.

Ağaçlandırmada ilk üçteyiz

Ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Pakdemirli, Türkiye’nin yeşil varlığını artıran ülkeler arasında Hindistan ve Çin’den sonra üçüncü sırada, yangınla mücadelede ise lider olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, bu yıl yangınla mücadelede İHA’ların kullanılacağını da hatırlattı.

Tohumda sıkıntı yok

Pakdemirli, Türkiye’nin tohum üretiminde genel olarak sıkıntısı olmadığını sadece sebzelik tohumda bir miktar ithalat yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Sertifikalı tohum üretimi 1,1 milyon tonu buldu. Yıl sonunda 1 milyon 150 bin ton olacak. Tohum ihracatı da 149 milyon dolara geldi.”