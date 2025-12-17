  • İSTANBUL
Ekonomi

Bakan Bayraktar’dan yeni işçi alımı müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 263 kişilik yeni alım yapılacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 263 yeni çalışma arkadaşı alacaklarını duyurdu.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Taşkömürü Kurumumuzun gücüne güç katacak 263 yeni çalışma arkadaşımızı kadrolarımıza dahil ediyoruz. Nitelikli işçi alımına dair başvuru sürecini bugün itibari ile başlattık. Bizimle yol yürüyecek yeni arkadaşlarımızın, yerin derinliklerindeki milli servetimizi ekonomiye kazandırma mücadelemize destek olacağına yürekten inanıyorum. Aramıza katılacak mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

 

