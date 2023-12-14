Bakan Bayraktar'dan kış saati açıklaması! Geri mi dönülecek?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2016'dan beri devam eden uygulamanın süreceğini ve kış saati uygulamasına geçilmeyeceğini söyledi. İşte açıklamanın detayları...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "yaz saati" uygulaması tartışmalarına yanıt verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Milli Savunma bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri kabul edildi. Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap işlemine geçildi.

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da bakanlığının bütçesine ilişkin soruları yanıtladı.

Soru üzerine "Türkiye'de 1940 yılında yaz saati uygulamasının Avrupa ile aynı tarihlerde yapılmasına karar verilmiş." diyen Bakan Bayraktar şöyle devam etti: "1962-1972 arasında Türkiye'de aralıklı olarak bugünkü gibi yaz saati uygulaması yapılmış. 1978-1984 arasında ise sürekli yaz saati uygulanmasına geçilmiş. 1984'ten sonra da Batı ile daha uyumlu olabilmek için yaz saati uygulaması değiştirilmiş.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

'BİZDE NEDEN PROBLEM OLUYOR ANLAMIYORUM'

Biz 20 Kasım 2015'te İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir protokol kapsamında yaz saati uygulamasının enerji verimliliğine etkisini araştırmışız. Burada 11 kişilik bir akademisyen heyeti var. Bu heyetin içinde psikoloji danışmanlık ve rehberlik bölümü uzmanları, sosyologlar ve diğer teknik arkadaşlar var... İstanbul'da güneş saat 8.20'de ağarıyor, Paris'te saat 8.34'te, Berlin'de yine saat 8.30'da. Oralarda hiçbir problem olmuyor, bizde neden problem oluyor anlamakta güçlük çekiyorum."

'DÜNYA NÜKLEERDEN VAZGEÇTİ' İDDİASI DOĞRU DEĞİL'

Akkuyu Nükleer Enerji Santraline yönelik eleştirilere değinen Bayraktar, şu sözlerle açıklamasına devam etti: "Burada 'Dünya nükleerden vazgeçti, biz neden nükleer yapıyoruz' diye eleştiri geldi. Bu kesinlikle doğru değil. Dünyada şu anda aktif 412 santral elektrik üretiyor. Birçok gelişmiş ülkenin elektrik ihtiyacının büyük kısmı nükleer enerjiden karşılanıyor. Şu anda 17 ülkede 58 yeni reaktörün inşası devam ediyor. Dünyada ülkeler ortalama olarak enerji ihtiyacının yüzde 10'unu nükleerden karşılıyor. Biz de elektrik talebimizin yüzde 10'unu nükleerden karşılayalım istiyoruz. Birleşmiş Milletlerdeki iklim değişikliğiyle alakalı Taraflar Konferansında net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmek için dünyadaki mevcut nükleer kapasitenin 2050 yılına kadar 3 katına çıkarılması gerektiği konusunda bir deklarasyon yayınlandı. Dünya nükleere doğru gidiyor. Çevreyle alakalı kaygılarımızda ciddiysek mutlaka dünyanın nükleer gücünün artması gerekiyor."