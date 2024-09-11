Bakan Bayraktar'dan açıklama: Sakarya gaz sahasında bir müjde daha!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda enerji gündemine dair soruları yanıtlıyor.

OVP döneminde enerji ithalatını azaltarak, cari açığı ve enerji maliyetlerini düşürerek enflasyon üstündeki baskıları azaltmayı hedefliyoruz.

1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı halen devletimiz tarafından karşılanıyor.

(Elektrik ve gaz) Fiyatları, gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz.

10 milyon metreküp hedefimize 2025'in ilk çeyreğinde ulaşmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte 4 milyon hanenin ihtiyacını karşılamış olacağız.

Akdeniz'de seyir halinde olan bir platform geliyor. O platform ile üretimimizi iki katına çıkaracağız. Eylül ayının 26'sı gibi Türkiye'de olacak.

Yeni yüzer doğal gaz platformu Eylül 26-27 gibi Türkiye'ye gelecek. Şu an Akdeniz'de seyir halinde.

Bakan Bayraktar, yeni doğal gaz üretim üssünün 2026 ortasında Sakarya Gaz Sahasına gönderilip üretime başlayacağını bildirdi.

Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndan 2026 ortasında 20 milyon metreküp günlük üretimle 8 milyon hanenin gaz ihtiyacının karşılanacağını aktardı.

Gabar Sahası'ndan petrol üretiminin bugün itibarıyla 47 bin varile ulaştığını, ekimde ise günlük 50 bin varil üretime ulaşılacağını bildirdi.

Türkiye'de toplam petrol üretimimiz günlük 110 bin varile ulaşmış durumda.