Bakan Bayraktar Osmaniye’de Konuştu: Yaralarımızı Sardık, Daha Güçlü Bir Şekilde İleriye Yürüyoruz

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımlarıyla Osmaniye’de düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne iştirak etti.

Yaralarımızı Sardık

Törende konuşan Bakan Bayraktar, “Depremin üçüncü yılında, bütün Türkiye hep birlikte, devlet-millet el ele asrın dayanışmasında ortaya koyduğumuz bu güzel iş birliğiyle yaralarımızı sardık, daha güçlü bir şekilde ileriye yürüyoruz.” dedi.

Üstesinden Gelebilecek Başka Devlet Yok

Bu kadar büyük bir felaketin üstesinden gelebilecek başka bir millet ve başka bir devlet olmadığını ifade eden Bayraktar, “Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz bunu başardık. Biz Karadeniz'in derinliklerindeki doğal gazı bulduk, onu çıkardık, şimdi evlerimizde kullanıyoruz. Adı terörle anılan Gabar'da petrolümüzü bulduk, her gün onu üretmeye devam ediyoruz. 70 yıllık rüya Akkuyu'yu yaptık, oradan ilk elektriği bu sene içerisinde üreteceğiz; Ancak bunları yapabilen bir ülke, bir devlet, bu kadar büyük bir felaketin üstesinden gelip böyle yüz binlerce konutu vatandaşlarına verebilirdi.” dedi.

Desteğe Devam

Elektrik ve doğal gazda ihtiyacın arttığını ifade eden Bayraktar, hiçbir aksama olmadan vatandaşa bu hizmetleri vereceklerini kaydetti. Bakan Bayraktar, “Devlet desteklerine devam edeceğiz. İhtiyaç sahiplerimize bu hizmetleri daha uygun koşullarda vermeye gayret edeceğiz.” dedi.