Bakan Bayraktar, Osmaniye’de Konuştu: Enerji, Mili Güvenliğin Bir Parçası

Bakan Bayraktar, dün Hatay’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bugün de Osmaniye’de çeşitli temaslarda bulundu. Valilik ile Osmaniye Belediyesini ziyaret eden Bayraktar, daha sonra AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirilen Teşkilat Buluşmasına iştirak etti.

Enerji, Milli Güvenlik Meselesi

Burada bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji vizyonunu anlattı. Türkiye Yüzyılı vizyonundaki en önemli hedeflerden birinin Türkiye’yi enerjide bağımsız kılmak olduğunu belirten Bayraktar, “Türkiye, bunu başardığında ekonomide daha bağımsız hale gelecek ve bugün konuştuğumuz yüksek enflasyon, döviz ve cari açık meselesi, bizim gündemimizden kalıcı bir şekilde çıkacak. Dolayısıyla bu mesele, sadece bir enerji meselesi değil. Bu iş milli güvenliğin bir parçası. Türkiye’nin milli güvenliği için enerjisini güvenli hale getirmesi çok önemli. Dışa bağımlılığı düşürmek, bizi ekonomik anlamda çok daha farklı bir yere, cari fazla veren bir ekonomi haline getirecek.” dedi.

2026 İtibariyle Yeni Bir Faza Geçiyoruz

Karadeniz’den bugün 4 milyon eve yetecek kadar doğal gaz üretildiğini anımsatan Bayraktar, 2026’da bu sayının 8 milyon haneye çıkacağını ifade etti. Türkiye’nin Diyarbakır ve Hakkari gibi illerde arama çalışmalarının bulunduğunu anlatan Bayraktar, yurt dışında da projeler geliştirdiklerine dikkat çekerek “Libya’da, Irak’ta, Kazakistan’da çok yoğun çalışmalarımız var, Pakistan’da aldığımız sahalarla 2026 itibariyle yeni bir faza geçiyoruz. 2016’da kendi gemilerimizle kendi aramalarımıza başladık, 2026’da artık yurt dışında da çok yoğun bir arama ve inşallah neticesini alacağımız bir sürece giriyoruz.” diye konuştu.

Enerji Destekleri

Elektrik faturalarında yaklaşık yüzde 50, doğal gaz faturalarında yüzde 45 oranında destek uygulandığını ifade eden Bakan Bayraktar, “Dünyada çok büyük dalgalanmalar oluyor; altın fiyatları çıkıyor, düşüyor. Petrol fiyatları, bir anda 60 dolarlardan tekrar 70 dolarlara tırmandı. Doğal gaz fiyatlarında ciddi bir artış görebiliyorsunuz ama bütün bunlara rağmen biz mümkün olduğu kadar bunu vatandaşımıza yansıtmadan süreci götürmeye gayret ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İş Dünyası ile Görüşme

Bakan Bayraktar, Osmaniye’deki temaslar çerçevesinde Oda Başkanları ve Sanayiciler ile İstişare Toplantısına da katıldı.

Hatay Temasları

Bakan Bayraktar, dün de Hatay’da bir dizi temaslarda bulunmuştu. Önce Hatay Valiliğini ziyaret eden Bayraktar, daha sonra yerel yöneticilerin, milletvekillerinin ve ilgili paydaşların katıldığı Enerji Değerlendirme Toplantısına başkanlık etmişti. Toplantıda konuşan Bakan Bayraktar, “Bu yeni inşa ve ihya döneminde, özellikle depremden etkilenen bölgelerimizde, önümüzdeki 40-50 yılı planlayarak bir altyapıyı oluşturmayı hedefliyoruz.” mesajını vermişti. Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne de bir ziyaret gerçekleştiren Bayraktar, sonrasında AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi toplantısına iştirak etmişti.