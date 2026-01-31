ABD askerlerine yer tahsisi: İran’da boş mezar hazırlığı
İran’ın başkenti Tahran’da, olası bir İran-ABD çatışması senaryosunda hayatını kaybedecek ABD askerleri için yaklaşık beş bin mezarın hazırlandığı belirtildi.
İran’da yarı resmi Mehr Haber Ajansı’nın, Beheşti Zehra Mezarlık Kurumu’ndan aktardığı habere göre, Tahran’da, ABD askerlerinin geçici olarak defnedilebilmesi için mezarlık hazırlandı.
Mezarlıkların hazırlanması, ABD’nin İran’a yönelik saldırısına karşı alınan önleyici önlemlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
İranlı yetkililer ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.
Dünya
