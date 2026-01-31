  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sıcak saatler! Saldırı başladı 75 yaşındaki Sandy'nin dramı Batı'nın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi! Ne günlere kaldık Allahım! Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı Önce gölgenden kurtul Özgür! Trump hızını alamadı ülkesinin bakanlığına 10 milyar dolarlık dava açtı Şimdiki 'Tokat' ABD'ye İmamoğlu'nun kreşlerinde skandal üstüne skandal! Kamera kayıtları saklandı tabelalar apar topar değiştirildi Yeniköy'deki yalıda uyuşturucu skandalı! Ünlü isimleri tek tek ifşa etti Milli maden şifa dağıtacak! Türk bilim insanları borun sağlık şifresini çözdü Trump'ın göçmen politikasına karşı ABD ayağa kalktı! Binlerce kişi sokaklara döküldü Başkan Rodriguez "genel bir af yasası" çıkarılacağını duyurdu Patron öyle istedi
Dünya ABD askerlerine yer tahsisi: İran’da boş mezar hazırlığı
Dünya

ABD askerlerine yer tahsisi: İran’da boş mezar hazırlığı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD askerlerine yer tahsisi: İran’da boş mezar hazırlığı

İran’ın başkenti Tahran’da, olası bir İran-ABD çatışması senaryosunda hayatını kaybedecek ABD askerleri için yaklaşık beş bin mezarın hazırlandığı belirtildi.

İran’da yarı resmi Mehr Haber Ajansı’nın, Beheşti Zehra Mezarlık Kurumu’ndan aktardığı habere göre, Tahran’da, ABD askerlerinin geçici olarak defnedilebilmesi için mezarlık hazırlandı.

Mezarlıkların hazırlanması, ABD’nin İran’a yönelik saldırısına karşı alınan önleyici önlemlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İranlı yetkililer ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Şok iddia: ABD İran’ı Pazar sabahı vuracak! ABD ordusuna hazır ol emri verdi
Şok iddia: ABD İran’ı Pazar sabahı vuracak! ABD ordusuna hazır ol emri verdi

Gündem

Şok iddia: ABD İran’ı Pazar sabahı vuracak! ABD ordusuna hazır ol emri verdi

ABD’den İran’a "şiddet" yaptırımı: İçişleri Bakanı Mumini dahil çok sayıda yetkili listeye alındı!
ABD’den İran’a "şiddet" yaptırımı: İçişleri Bakanı Mumini dahil çok sayıda yetkili listeye alındı!

Dünya

ABD’den İran’a "şiddet" yaptırımı: İçişleri Bakanı Mumini dahil çok sayıda yetkili listeye alındı!

İran'da patlama meydana geldi: Çok sayıda ölü var!
İran'da patlama meydana geldi: Çok sayıda ölü var!

Dünya

İran'da patlama meydana geldi: Çok sayıda ölü var!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Yeni Kapasite Tahsisi Bakan Bayraktar Açıkladı: Öz Tüketim Amaçlı 3 Bin 500 Megavatlık Kapasite Tahsis Edeceğiz
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Yeni Kapasite Tahsisi Bakan Bayraktar Açıkladı: Öz Tüketim Amaçlı 3 Bin 500 Megavatlık Kapasite Tahsis Edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026’da öz tüketim amacıyla elektrik üretimi için 3 bin 500 megavatlık yeni kapasite t..
İspanya'dan kanserle mücadelede devrim niteliğinde adım! Pankreas kanseri için umut veren gelişme
Sağlık

İspanya'dan kanserle mücadelede devrim niteliğinde adım! Pankreas kanseri için umut veren gelişme

İspanyol bilim insanları tarafından yürütülen ve tıp dünyasında büyük heyecan yaratan araştırma, en ölümcül kanser türlerinden biri olan pan..
Kandil’in aparatlarını sevindirdi
Gündem

Kandil’in aparatlarını sevindirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, şer odaklarınca terör örgütü YPG’ye sahip çıkma adına yapılan saç örme eylemine destek verdi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23