SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Motor hariç aracın her yerinden düzensiz göçmen çıktı
Giriş Tarihi:

Motor hariç aracın her yerinden düzensiz göçmen çıktı

Sakarya'da polis ekiplerince otoyolda durdurulan SUV tarzı aracın ön, arka yolcu bölümü ve bagajında toplam 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Foto - Motor hariç aracın her yerinden düzensiz göçmen çıktı

Göçmenler deport edilirken, araç sürücüsü tutuklandı.

Foto - Motor hariç aracın her yerinden düzensiz göçmen çıktı

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde operasyonlar devam ediyor.

Foto - Motor hariç aracın her yerinden düzensiz göçmen çıktı

Bu çerçevede göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen A.N. (27) idaresindeki SUV tarzı araç Hendek ilçesi Anadolu Otoyolu mevkiinde durduruldu.

Foto - Motor hariç aracın her yerinden düzensiz göçmen çıktı

Araç içerisinde yapılan aramada ön, arka yolcu bölümünde ve bagajında 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Foto - Motor hariç aracın her yerinden düzensiz göçmen çıktı

Göçmenler deport edilirken sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve araca 23 bin 258 lira idari para ile trafikten men cezası uygulandı.

