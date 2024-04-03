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Oruç Bakan Bayraktar maden işçileriyle iftar yaptı
Oruç

Bakan Bayraktar maden işçileriyle iftar yaptı

Yeniakit Publisher
2024-04-03 10:12:00 -
Bakan Bayraktar maden işçileriyle iftar yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'nde maden ocağına inerek eksi 360 metrede madencilerle iftar yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'nde maden ocağına inerek eksi 360 metrede madencilerle iftar yaptı.



Bakan Bayraktar'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak AK Parti Milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu ve Saffet Bozkurt, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, sendika yöneticileri ve kurum müdürleri eşlik etti.



İftarın ardından işletme önünde madencilerle çay içerek sohbet eden Bakan Bayraktar'a maden işçilerinin imzaladığı baret hediye edildi.

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