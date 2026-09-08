Bakan Bayraktar, Gabar'da günlük üretimin 83-84 bin varile ulaştığını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çorum'da yaptığı konuşmada Gabar'daki petrol üretiminin günlük 83-84 bin varile ulaştığını açıkladı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde AK Parti Çorum Teşkilatı'nı ziyaret eden Bayraktar, "Şu anda dünyada büyük bir enerji krizi var. Bu enerji krizinin olduğu bir ortamda Türkiye'nin her ürettiği varil, her ürettiği doğal gaz metreküpü bizim için çok kıymetli" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için kente gelen Bayraktar, Çorum programında Türkiye Yüzyılı vizyonundaki hedefleri anlatacaklarını ve vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyeceklerini söyledi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanının liderliğinde son 24 yılda "neredeyse asırlık işlere" imza attığını belirten Bakan, "Çorum büyüdü, Çorum büyüdükçe Türkiye de büyüdü" ifadesini kullandı.

"O petrol dağların altındaydı, milyonlarca yıldır oradaydı"

Terörsüz Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, milletvekillerinin tarihi bir olaya imza attığını, 467 oyla "evet" denilen kanunla çok önemli bir adım attıklarını söyledi. Hakkari'de olduğunu, şimdi Çorum'da bulunduğunu aktaran Bakan, Çorum'un terörle mücadelede Türkiye'nin en önemli illerinden biri olduğunu, çok büyük kayıplar ve şehitler verildiğini dile getirdi.

2021 yılı Eylül ayında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük petrol keşfinin yapıldığını hatırlatan Bayraktar, "O petrol dağların altındaydı, milyonlarca yıldır oradaydı. Ama siz oraya gidemezseniz, aramazsanız, sondaj yapmazsanız o petrolü bulma şansınız yok" diye konuştu. Bölge terörden temizlendikten sonra 2019-2020'lerde sismik ve sondaj faaliyetlerine başladıklarını, şu anda günlük 83-84 bin varil üretim yaptıklarını kaydetti.

Şırnak'ta 700 kilometreye yakın yol, yüzlerce kuyu

Bayraktar, Şırnak'ın dağlarında 700 kilometreye yakın yol yaptıklarını, yüzlerce kuyu açtıklarını belirtti. Çoğunluğu bölge insanı binlerce kişinin istihdam imkânına kavuştuğunu anlatan Bakan, oradaki çocukların ve gençlerin geleceğe daha umutla bakar hâle geldiğini, eskiden bölücü örgütün onlara tek seçenek olarak terörü ve dağa çıkmayı anlattığını, artık bölgede ekonomik faaliyet, istihdam ve iş olduğunu ifade etti.

Şırnak ve Gabar'daki tabloyu "terörsüz bölgenin ufak bir kesiti" diye tanımlayan Bayraktar, bunun bütün bölgeye yayılmasıyla refaha, sosyal barışa ve kalkınmaya ne kadar büyük bir etkisi olabileceğinin görülebileceğini söyledi. Bakan, "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge inşallah Türkiye Yüzyılı'nın en önemli, onu taçlandıracak projelerinden birisidir" dedi.

Savunma sanayisi, gıda güvenliği ve enerjide bağımsızlık

Türkiye Yüzyılı'nda üç ana konuya odaklandıklarını söyleyen Bayraktar, bunları savunma sanayisinde milli ve yerli imkânları artırarak Türkiye'yi net ihracatçı bir ülke hâline getirmek, gıda güvenliği ve enerjide bağımsızlık olarak sıraladı. Savunma sanayisinde son 20 yılda çok önemli adımlar attıklarını belirten Bakan, "Burada Çorum'un çok önemli bir yeri var, çünkü savunma sanayisinin adeta kalbi" dedi. Kentin önemli bir ihracat ve üretim merkezi olduğunu, konunun milli güvenlik açısından çok ehemmiyet arz ettiğini kaydetti.

Tarım ve hayvancılığın Türkiye'nin ve özellikle Çorum'un güçlü olduğu bir alan olduğunu dile getiren Bayraktar, enerjiyi "bizim kızıl elmamız" diye niteledi. Enerjide bağımsızlık mottosuyla Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke olmasını hedeflediklerini anlatan Bakan, bu üç hedefi başarmış bir Türkiye'nin çok daha güçlü, büyük ve dünyada sözü geçen bir ülke hâline geleceğini söyledi.

Çorum'daki taleplerle ilgili istişarelerde bulunacaklarını belirten Bayraktar, enerji ve doğal gaz altyapısına dair vatandaş beklentileri ile sanayi ve ticarethanelerin, belediyelerin ve İl Özel İdaresi'nin ihtiyaçlarını etraflıca değerlendirme fırsatı bulacaklarını aktardı. Bakan, "Ümit ediyorum; güzel bir ziyaret olacak" ifadelerini kullandı.