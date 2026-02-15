Bakan Bayraktar: Çağrı Bey, Nisan’da Ayında Curad-1 Kuyusunda Sondaj Faaliyetlerine Başlayacak

Son dönemde yurt içindeki arama ve üretim operasyonlarının yanı sıra yurt dışı operasyonlarına da ağırlık veren Türkiye, Somali’de arama sondajı yapmak için gün sayıyor.

30 Eylül’de Türkiye’ye Geldi

Türkiye’nin enerji filosuna kattığı yeni ikiz sondaj gemilerinden Çağrı Bey, geçen yıl 30 Eylül’de Mersin’e geldi. Türkiye’nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirmek üzere Somali’ye gönderilmesi kararlaştırılan Çağrı Bey’in Taşucu Limanı’ndaki operasyonel hazırlık süreci tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mürettebata Seslendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Limanda mürettebattan geminin son hazırlıkları ile ilgili bilgi aldı. Bakan Bayraktar, gemideyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon bağlantısı da kurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağrı Bey’in mürettebatına seslenerek, “Nisan ayına kadar sürecek olan uzun bir yolculuğunuz var ama bu yolculuk gerçekten kutlu bir yolculuk olacak ve biz sizden, Somali'den inşallah güzel müjdeler bekliyoruz, güzel haberler bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İnşallah bu sondajlarla sadece ülkemizde değil, tüm dünyada artık Türkiye'nin bütün bu gemilerinin sesini duyacağız, duyuracağız. Bu kutlu yolculuğun hayırlara vesile olmasını diliyorum ve sizlere tekrar Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Somali’ye Uğurlandı

Son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Bakan Bayraktar, Çağrı Bey’i Somali’ye uğurladı. Uğurlama törenine, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ile Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Muhammed de katıldı.

Tarihi An

Törende açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, “Bugün ülkemizin petrol ve doğal gaz aramacılığında tarihi bir ana hep birlikte şahitlik yapıyoruz. İlk defa derin deniz sondaj gemimiz Mavi Vatan dışında bir göreve çıkıyor. Filomuza yeni katılan Çağrı Bey’i buradan, Mersin Taşucu Limanı’ndan Somali’ye uğurluyoruz.” dedi.

Üç Blok İçin Anlaşma

7 Mart 2024’te Somali’nin kara ve açık deniz bloklarında petrol ve doğalgaz alanında iş birliğini geliştirmek üzere bir hükümetler arası anlaşma ve bir mutabakat zaptı imzalandığını anımsatan Bayraktar, aynı yılın temmuz ayında da Somali deniz alanlarında yer alan üç ayrı blok için üretim paylaşım anlaşmasını imza altına aldıklarını kaydetti.

Oruç Reis Veri Topladı

Anlaşmalar kapsamında Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Ekim 2024’te İstanbul Boğazı’ndan Somali’ye uğurlandığını anımsatan Bayraktar, Oruç Reis’in üç ayrı deniz blokunda toplam 4 bin 465 kilometrekarelik alanda veri topladığını anlattı.

7 Bin 500 Metrede Sondaj Kararı

Bayraktar, yapılan sismik çalışmaların değerlendirilmesi ve yorumlanması neticesinde Mogadişu’ya yaklaşık 370 kilometre mesafede, toplamda 7 bin 500 metreyi bulacak derinlikte bir lokasyonda sondaj kararı verdiklerini kaydetti.

45 Günlük Yolculuk

Çağrı Bey’i uzun bir yolculuğun beklediğini ifade eden Bayraktar, “Kule yüksekliği sebebiyle seyrini Süveyş Kanalı üzerinden yapamıyor. Akdeniz’i baştan sona geçecek, Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusu’na açılacak, Batı Afrika kıyılarını takip ederek Ümit Burnu’nu geçecek ve 45 günlük bir süre sonrasında da inşallah Mogadişu Limanı’na salimen ulaşacak.” bilgisini verdi.

Curad-1 Kuyusu

Somalice’de yeni doğan bebeklere ‘Curad’ ismi verildiğine atıfta bulunan Bayraktar, “Çağrı Bey sondaj gemimiz, nisan ayında Curad-1 olarak adlandırdığımız kuyu noktasına ulaşacak ve derin deniz sondaj faaliyetlerine başlayacak.” dedi.

Donanma Gemileri Yanında Olacak

Gemide yaklaşık 180 personelin görev alacağını belirten Bayraktar, güvenli bir şekilde çalışabilmesi için TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra’dan oluşan donanma unsurlarının Çağrı Bey’e destek vereceğini kaydetti. Bayraktar, ayrıca enerji filosunda yer alan Altan, Korkut ve Sancar isimli destek gemilerinin de göreve eşlik edeceğine işaret etti.

Hedef 1 Milyon Varillik Üretim

Pakistan’da deniz sahalarında sismik çalışma yapacaklarını, Libya’da da iki sahada petrol ve doğal gaz arama hakkı elde ettiklerini ifade eden Bayraktar, “Tüm bu adımlarımız dışarıda büyüme stratejimizin bir parçasını oluşturuyor.” dedi. Bayraktar, ExxonMobil, Chevron ve BP’nin ardından önümüzdeki hafta yine bir uluslararası şirket ile yurt dışında deniz sahalarında bir ortaklık için anlaşma imzalamayı planladıklarını da söyledi. 2028 yılında Türkiye Petrolleri’nin yaklaşık 500 bin varil petrol ve doğal gaz üreten bir şirket haline geleceğine işaret eden Bayraktar, hedeflerinin günde 1 milyon varillik üretime ulaşmak olduğunu anlattı.

12 Bin Metre Sonaj Kabiliyeti

İnşası 2024 yılında Güney Kore’de tamamlanan ve Türkiye’nin enerji filosuna katılan ikiz gemilerden Çağrı Bey, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. ‘7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi’ olarak adlandırılan gemi, 228 metre uzunluğa, 114 metre yüksekliğe ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemi, ayrıca 200 personele yaşam alanı da sunuyor.

Yıldırım Da Göreve Hazırlanıyor

Çağrı Bey’in ikizi olan Yıldırım derin deniz sondaj gemisinin de operasyonel hazırlıkları devam ediyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından Yıldırım, nisan ayı içerisinde Karadeniz’de arama ve üretim faaliyetlerine katılacak.