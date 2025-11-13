Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP Grubu'nun kendisine "kırmızı kart" göstermesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP’lileri bin pişman etti. Bak’ın CHP’lilerin kırmızı kartı için "VAR'dan döner. Millet size kırmızı kart gösterdi" şeklindeki cevabı salonu kahkahaya boğdu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşmeleri başladı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyon'da CHP Grubu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında güldüren anlar yaşandı.

Komisyon salonuna girdikten sonra milletvekilleri ile selamlaşmak için muhalefet sıralarına gelen Bakan Bak'a CHP Grubu "kırmızı kart" göstererek protesto etti. Bunun üzerine Bakan Bak, CHP Grubu'na "VAR'dan döner, millet size kırmızı kart gösterdi" şeklinde cevap verdi. O anlar salonda gülüşmelere sebep oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz Öz..
İtalyan gazeteci-yazar Bosna Savaşı döneminde "eğlence için" Saraybosna'ya keskin nişancılık yapmaya gidiyorlar diye haber yapıp sanki çocuk..
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Christodoulides, dönem başkanlığı sırasında Türkiye'nin gayrı resmi Avrupa Birliği (AB) toplan..
